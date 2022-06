Il Mattino: “Inter, via Gagliardini e dentro Ederson: e propone queste pedine”

Si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse dell'Inter nei confronti Ederson, centrocampista della Salernitana. Ed è stata già avanzata una prima offerta per il giocatore, come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino: "L’Inter ha formulato la propria offerta e la ritiene già congrua: 21 milioni di euro alla Salernitana per Ederson, dopo l’uscita di Gagliardini. Per irrobustire l’offerta può inserire contropartite tecniche e prospetta un paniere di scelte. Dalbert e Lazaro (quest’ultimo già utilizzato per uno scambio con Djimsiti dell’Atalanta) sono giocatori difficili da agganciare. Occhio invece ai giovani bravi: uno tra Sebastiano Esposito, Satriano e Agoumé".