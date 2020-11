L’Inter cerca un vice-Lukaku: non solo Milik, altri due nomi in ballo per gennaio

L’inizio di stagione ha già palesato un buco nella rosa dell’Inter. Manca ad Antonio Conte un’alternativa valida a Romelu Lukaku. Andrea Pinamonti ha bisogno di tempo per far sbocciare ulteriormente il suo grande talento, mentre ai nerazzurri serve qualcuno già pronto a far rifiatare il belga. Il nome principale sul taccuino dei dirigenti nerazzurri resta quello di Arek Milik, ma non è l’unico: “L’alternativa low cost rimane principalmente Giroud (da non escludere un nuovo tentativo per lo scambio Gervinho-Pinamonti)”, spiega TuttoSport.