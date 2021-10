Inter, Vidal è tornato: decisivo alla prima da titolare, ‘Mister scudetto’ punta la Juve

Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Inter contro lo Sheriff: il 'Guerriero' ora si candida per la Juve

Prendersi la scena nel momento giusto. È questo che distingue un campione da un ottimo giocatore. Arturo Vidal ha dimostrato ancora una volta di appartenere alla prima categoria: nonostante le sue prestazioni non siano più ai livelli degli anni passati, il centrocampista cileno sa ancora fare la differenza, come dimostrato ieri sera nella sfida tra l' Inter e lo Sheriff .

Alla prima stagionale da titolare, Vidal è riuscito a ripagare la fiducia concessagli da Simone Inzaghi, in questi primi mesi della sua gestione lo ha aspettato e ha disegnato per lui un ruolo inedito.

La Gazzetta dello Sport sottolinea il lavoro del tecnico piacentino: "Vidal è diventato il primo cambio della mediana nerazzurra, una specie di sesto uomo del basket catapultato sul terreno di gioco di uno stadio di calcio. Quando entra, porta muscoli ed esperienza, e quella consapevolezza che in giro è difficile trovare. L’ultimo mese è stato più complicato del previsto, causa infortuni e ricadute fisiche. Ma Inzaghi ha saputo aspettarlo e lui ha ricambiato nel momento più importante: serviva una vittoria per rilanciare le ambizioni nerazzurre in Champions e Arturo ha risposto presente, con una prestazione maiuscola e un gol scaccia guai".