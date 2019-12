Libero – Mercato Inter, due le priorità per i nerazzurri. Per Vidal c’è cauto ottimismo

La squadra mercato dell’Inter continua a lavorare senza sosta per regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per continuare ad alimentare speranze scudetto. “Le priorità sono un centrocampista e un esterno sinistro. L’interesse per Arturo Vidal rimane altissimo, anche perché il cileno ha lanciato tanti segnali di apertura“, spiega Libero. “Marotta sarebbe arrivato ad offrire 15 milioni per averlo subito, ma il Barcellona per ora non scende dalla richiesta di 25. C’è cauto ottimismo, mentre sembra essere più complicata la pista che porta a Marcos Alonso: i nerazzurri avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma il Chelsea spara alto. Allora Matteo Darmian potrebbe rappresentare un’alternativa poco costosa ma comunque valida, anche grazie alla sua duttilità“.

(Libero)