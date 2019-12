Inter, Vidal si è già promesso: serve uno strappo ancora più netto. Ed è pronta l’offerta

L’Inter si gode i rientri di Sensi, Barella e Sanchez, ma cerca sul mercato un grande rinforzo per Antonio Conte. Arturo Vidal resta il primo obiettivo, con Marotta e Ausilio che possono giocare con il tempo per trovare le soluzioni migliori: dopo la denuncia per i mancati bonus, sono però convinti che il Barcellona si sia irrigidito molto con il giocatore. Bartomeu e Valverde vorrebbero infatti bloccare l’uscita del giocatore, che però si è già promesso a Conte e all’Inter. Dovrà dunque fare uno strappo più netto se vorrà che il Barcellona accetti la sua cessione: con i nerazzurri, secondo SportMediaset, pronti ad offrire 15 milioni.