Inter, Vidal: “Sanchez? Potrà allenarsi al meglio e tornerà al 100%”

Le parole del centrocampista cileno a proposito del suo connazionale e compagno di squadra all'Inter

"La nazionale è la cosa più bella per un calciatore cileno, l'importante è che tutti i convocati possano avere l'opportunità di esserci e di dare il meglio. Alexis ha lavorato duramente per essere in grado di giocare in Coppa America", ha detto il centrocampista che poi ha aggiunto: "Rimarrà a Milano e il mio auguro è che si riprenda in modo da potersi allenare come preferisce e averlo nelle prossime partite di qualificazione al 100%".