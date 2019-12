Inter, Conte martella per Vidal: c’è l’ok di Suning, “Marotta e Ausilio hanno cambiato musica”

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato. Secondo quanto riporta SportMediaset, Conte ha ripreso a martellare la società per Arturo Vidal: ottenuto il sì di Suning, Marotta e Ausilio hanno cambiato musica con il Barcellona, chiudendo il capitolo prestito per aprire quello dell’acquisto. Il club è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, contro i 25 richiesti dal Barcellona. In vista del mercato estivo, poi l’Inter ha cominciato a parlare con l’Atalanta per Dejan Kulusevski: ci vorranno 40 milioni.