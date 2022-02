Inter-Liverpool, San Siro esaurito. Presenza di un Vip di gran nome top secret

Tante le richieste per i tagliandi della sfida tra Inter e Liverpool e potrebbe esserci un super vip, ma si aspetta la conferma

Mercoledì sera si giocherà la sfida valida per gli ottavi di finale tra Inter e Liverpool. Ci sarà il tutto esaurito a San Siro, con la capienza ridotta al 50%, e potrebbe esserci una presenza importante in tribuna.

"Richieste per 200mila biglietti, copertura record anche a livello televisivo e una probabile presenza Vip di gran nome che però rimane top secret in attesa della conferma definitiva. Attesa spasmodica per Inter-Liverpool di mercoledì sera, col rammarico che gli ultimi giorni di capienza ridotta al 50% permetteranno soltanto a 38mila privilegiati di godersi lo spettacolo dal vivo", riporta Gazzetta.it.