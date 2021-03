Inter, vittoria faticosa e un dato lo spiega meglio di altri. Per 5 volte…

È stata una gara combattuta, ma alla fine l'Inter ha centrato l'ottava vittoria consecutiva contro il Torino

"La vittoria contro il Torino è stata faticosa e un dato lo spiega meglio di altri: come all’andata, nel primo tempo contro i granata i nerazzurri non hanno mai tirato nello specchio. È successo per cinque volte in questo campionato che l’Inter nei primi 45 minuti non abbia mai inquadrato la porta avversaria, e il particolare è spia delle difficoltà in costruzione di fronte a squadre che si chiudono", è l'analisi della Gazzetta dello Sport.