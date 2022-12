InterMondiali, tutti i voti GdS: “Lukaku da 4! Ecco i due più positivi”

I voti dei giocatori dell'Inter impegnati ai Mondiali in Qatar dopo la fase a gironi. Arrivano dalla Gazzetta dello Sport

"Alti e bassi nell’Inter. Un paio buoni, un altro paio così così e uno da matita rosa. Intuibile. Romelu Lukaku ha giocato solo 54’ contro la Croazia, ma i suoi errori sotto porta valgono un 4 senza appelli. Non è da lui fallire occasioni simili, dalla settimana prossima ripartirà dalla Pinetina. I due più positivi sono stati Brozovic e Dumfries, il primo da 6.5 e il secondo da 6, mentre Lautaro Martinez paga l’esclusione dagli undici titolari contro la Polonia nel match decisivo. Solo 5.5 per l’argentino. Può fare molto di più di così. Poi c’è Onana: gioca bene con la Svizzera, poi pianta in asso il gruppo, un iter da 5,5. Tra i grandi assenti c’è De Vrij, rimasto a secco di minuti con l’Olanda", si legge.