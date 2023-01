Inter, la società vuole di più: “Ecco cos’hanno detto i dirigenti ad Inzaghi”

Il momento non è dei migliori in casa Inter, dove le ultime prestazioni non convincono, anche al di là dei risultati. Perché se è vero che il passaggio agli ottavi di Coppa Italia è stato ottenuto, il come è sotto gli occhi di tutti. Ecco perché, spiega La Gazzetta dello Sport, il club da Inzaghi e dalla squadra vuole di più: "Non c’è un confronto staff tecnico-dirigenti in programma, ma, è chiaro, il club ora si aspetta una scossa. Ok, la vittoria contro il Napoli ha dimostrato che l’Inter c’è e può davvero dire la sua nella corsa scudetto, ma la frenata a Monza – al netto dell’errore dell’arbitro Sacchi – e la prestazione di martedì in Coppa Italia contro il Parma non sono passate inosservate, malgrado Simone Inzaghi abbia provato a spiegare la sua versione davanti ai microfoni.