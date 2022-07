Inter, San Siro è già sold out: abbonamenti esauriti. Aperta la waiting list

L'Inter ha reso noto che non è stato raggiunto il tetto massimo degli abbonamenti per la prossima stagione di Serie A

MILANO – Una passione che non conosce confini: ancora una volta i tifosi nerazzurri hanno risposto presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per l’Inter. Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passata stagione i supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agli abbonamenti per la stagione 2022/23, facendo registrare un rapido soldout.