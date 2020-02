Inter, Young: “Volevo una nuova sfida, sono felicissimo. Derby? Emozione indimenticabile”

Intervenuto ai microfoni di TalkSport dopo il derby di Milano, Ashley Young, esterno dell’Inter, ha commentato così la vittoria nerazzurra: “E’ stata un’emozione incredibile, si poteva vederlo dal modo in cui abbiamo festeggiato dopo la partita: abbiamo mostrato carattere e forza. Andare sotto 2-0 nel derby così e rimontare mostra il nostro carattere. Sono venuto qui per giocare a calcio e vincere partite e quando arrivi e vinci il derby di Milano così è un’emozione incredibile. Non penso possa andare meglio di così. Non c’è nulla di strano, volevo una nuova sfida: ce l’ho e mi sto godendo ogni minuto qui. E come ho detto ieri è stato un’emozione indimenticabile e sono felice per i tre punti”.