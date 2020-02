Ashley Young, esterno dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: “Speriamo ancora di vincere il titolo, abbiamo perso in una partita molto combattuta e continueremo a lottare. In Premier Eriksen era un giocatore fantastico, è un giocatore fantastico ed è arrivato in una squadra forte e ha bisogno di ambientarsi”.