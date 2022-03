Inter, Zanetti: “Con la Salernitana grande prestazione. Contento per Lautaro”

Le considerazioni del vicepresidente nerazzurro a margine di un evento di beneficenza a Vicenza

Javier Zanetti può sorridere dopo la vittoria dell'Inter contro la Salernitana. Il vicepresidente nerazzurro ha parlato della prova maiuscola della squadra di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Quella contro la Salernitana è stata una vittoria molto importante, e - riporta TMW - sono ovviamente contento per Lautaro Martinez che è tornato al gol con una tripletta. C'è stata una grande prestazione di squadra che ha cancellato anche qualche risultato deludente arrivato in precedenza. Questo vuol dire che il gruppo c'è, la squadra c'è. E che l'obiettivo è chiaro: essere ancora protagonisti in un campionato pieno di squadra molto forti. Noi ci siamo e sono molto contento".