Inter, Zappacosta mette la freccia: sorpassato Bellerin, è il favorito per la destra

L'esterno del Chelsea, reduce da una stagione positiva con il Genoa, è l'obiettivo più facile da raggiungere

Tra pochi giorni si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova Inter targata Simone Inzaghi. Nel frattempo il neo tecnico nerazzurro è già da tempo al lavoro con la dirigenza per programmare la stagione: per quanto riguarda il mercato in entrata la priorità è quella di trovare un elemento in grado di sostituire Hakimi, per cui manca solamente l'ufficialità del suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Tra i tanti i profili valutati, secondo Tuttosport, ce n'è uno che sta rapidamente scalando posizioni: "Nella riunione prevista per oggi con Inzaghi, verrà fatto il punto della situazione pure sul mercato. Primaria in tal senso la necessità di garantire all'allenatore un altro laterale destro oltre a Darmian".