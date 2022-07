Inter, zero dubbi sul futuro di Dzeko: “Non vuole muoversi per nulla al mondo”

C'è un nome tra le file dell'Inter che è sicuro della permanenza per la prossima stagione: si tratta di Edin Dzeko, che nonostante il ritorno di Romelu Lukaku, vuole restare in nerazzurro. E lo ha dimostrato in queste settimane, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Dzeko ha mantenuto la stessa linea fin dai primi giorni di mercato. Sapeva che sarebbe arrivato Lukaku, eppure non si è spostato di un centimetro, lui vuole restare e basta. Lo ha detto in tutte le lingue del mondo, non soltanto in bosniaco, si è presentato in anticipo alla Pinetina.