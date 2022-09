Repubblica – Zhang cerca nuovi soci: chiesto 1 miliardo e 200 milioni per l’Inter

Nel giorno del CdA di casa Inter , La Repubblica parla sì dei conti del club, ma non soltanto. Anche della ricerca di nuovi soci che ha iniziato il presidente Steven Zhang: “Mentre puntella i conti, Zhang “cerca nuovi soci”. In pratica, ha dato mandato all’advisor Godman Sachs, affiancato da altri intermediari, di cercare un possibile compratore per l’Inter. Ma alla cifra richiesta, un miliardo e duecento milioni, finora nessuno si è fatto avanti sul serio”, si legge sul quotidiano.

"Sono passati venti mesi da quando BC Partners fece la prima (e finora unica) approfondita due diligence sui conti dell’Inter, passaggio necessario per l’eventuale acquisizione. Il fondo stimò che il club valesse 850 milioni, gli Zhang risposero no grazie. Oggi qualcosa si muove, soprattutto sull’asse Milano-New York. Ma nessuno, né gestori di fondi né imprenditori, è più arrivato a spulciare i documenti contabili. Potrebbe essere solo questione di tempo. L’Inter brucia quasi dodici milioni ogni mese, e l’avvio dell’iter per la costruzione del nuovo stadio di San Siro dovrebbe ingolosire nuovi investitori. L’offerta giusta potrebbe arrivare, e comunque non è scontato che Zhang resisterà ancora a lungo. Anzi, bisogna capire se potrà farlo”, si legge.