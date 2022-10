Inter, ora Inzaghi può sistemare le cose in campionato. E Zhang conta i soldi

L'Inter si è presa il primo obiettivo stagionale, meritatamente. Inzaghi è stato in grado di rialzare una squadra che sembrava in grande difficoltà.

"La “finalissima” di Simone Inzaghi dura sì e no una mezzoretta. Poi l’Inter fa il pieno: spazza via il Viktoria Pilsen, passa il turno in anticipo in quello che era il girone di ferro della primafase di Champions, viene rassicurata da Zhang che non intende cedere e festeggia persino il ritorno al gol di Romelu Lukaku a cui basta giocare dieci minuti per tornare alle sue vecchie abitudini", racconta il Giornale.