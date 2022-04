Inter, Zhang convintissimo: “Sarà rinnovo per Inzaghi: durata e cifre”

La dirigenza, a partire dalla proprietà, resta fermamente convinta della bontà del progetto avviato con Inzaghi la scorsa estate

L'Inter è tornata padrona del proprio destino in chiave scudetto e la testa è tutta sulla conquista della seconda stella. Con un occhio però al futuro: la società sta infatti già lavorando per programmare la strategia futura. Che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, vedrà ancora Simone Inzaghi alla guida: "La dirigenza, a partire dalla proprietà, resta fermamente convinta della bontà del progetto avviato con Inzaghi la scorsa estate. Il tecnico ha conquistato tutti grazie a metodo, atteggiamento e risultati, anche al netto della mini-crisi attraversata tra febbraio e marzo. D’altra parte, il successo a Torino è stato un segnale forte e chiaro, che parla di unità di intenti, di uno spogliatoio compatto e di una mentalità solida.