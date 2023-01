Inter, Zhang costringe Ausilio e Marotta ai miracoli: 50 mln persi? Sul mercato zero

L'Inter continua a navigare in cattive acque e non si vede, da parte della proprietà, neanche un miraggio di inversione di tendenza

L'Inter continua a navigare in cattive acque e non si vede, da parte della proprietà, neanche un miraggio di inversione di tendenza. Anzi, Suning non immette denaro fresco nell'Inter ormai da 3 anni e questo complica maledettamente il lavoro di Marotta e Ausilio. Sul mercato, tutte le società conoscono la situazione dell'Inter e ovviamente giocano a ribasso. Questo rende praticamente impossibile andare a trattare i giocatori prescelti in entrata e rende anche molto difficoltoso il mercato in uscita.