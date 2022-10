Inter, Zhang guida alla rimonta. Scudetto? Per il momento nessun premio fissato

Durante l'Assemblea degli azionisti, il presidente dell'Inter Zhang ha parlato anche degli obiettivi da raggiungere dalla squadra. Premiati per la qualificazione in Champions, ora c'è da recuperare terreno in campionato.

"Recuperare si può. E non servono premi Quanto Zhang sia diventato negli anni un presidente operativo, vicinissimo alla squadra, è cosa nota ormai: una volta strappato il secondo pass di fila per gli ottavi di Champions mercoledì scorso, è stato lui stesso a prendere la parola dopo aver dato un premio-qualificazione di due milioni ai suoi. Lo stesso spirito è quello con cui sta motivando Inzaghi alla rimonta e ieri lo ha ripetuto con toni bellicosi: «Nel calcio ogni stagione è diversa dalla precedente: tutto è aperto, crediamo di poter rosicchiare terreno e competere per il titolo. La storia può ripetersi...», ha detto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Spesso l’occhio del presidente cadeva alla sua destra, dove luccicavano le tre coppe vinte nelle ultime due stagioni: i trofei non erano materiale da esposizione, cimeli da museo, ma moniti sugli obiettivi da raggiungere. Al momento, però, per spingere la compagnia verso la rimonta in campionato, Zhang non ha ancora deciso un premio ulteriore per lo scudetto dell’eventuale nuova stella: «I ragazzi sanno cosa ci si aspetta da loro per essere all’altezza nelle competizioni nazionali e internazionali. E anche senza l’incentivo dei premi sanno che devono lottare per il massimo. Sono necessarie nuove idee per proseguire verso il futuro, vinceremo, in campo e fuori», il messaggio presidenziale", aggiunge il quotidiano.