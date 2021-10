Inter, Zhang torna in Italia: all’arrivo manterrà subito una promessa

Stabilito il momento del rientro in Italia di Steven Zhang: c'è già un impegno in cima alla sua agenda

Steven Zhang sarà presto di nuovo in Italia. Il presidente nerazzurro tornerà negli uffici di viale della Liberazione e nella sua agenda c'è già un impegno da portare a termine. Spiega il Corriere dello Sport: "Zhang manterrà la promessa fatta a maggio a Marotta, Ausilio e Baccin per il rinnovo. La trattativa è ben avviata e non riguarda solo la parte economica dei tre contratti, ma anche i programmi. Il presidente è atteso in Italia prima di Natale o al massimo a gennaio (dipenderà dai protocolli Covid per il rientro in Cina) e le firme arriveranno in quell'occasione. Il nuovo accordo può essere di tre anni ovvero fino al 2025".