Cottarelli: “Interspac, oggi ultimo giorno del sondaggio. Il passo successivo…”

L'economista che ha lanciato il progetto dell'azionariato popolare ha parlato delle adesioni dei tifosi e della possibilità che Suning possa voler parlare dell'idea

L'azionariato popolare, il sondaggio di Interspace tutto quanto sta succedendo attorno al progetto iniziato da Cottarelli. Di questo l'economista ha parlato in un intervento su Skysport: «L'idea è nata due anni e mezzo fa in realtà, ma all'epoca a Suning non interessava e ci aveva dato un segnale negativo. Adesso questo segnale negativo non è arrivato. Anzi, sembra ci sia interesse nel seguire la vicenda. Intanto abbiamo deciso di allargare questa società che si chiama Interspac ad una cinquantina di tifosi noti per attirare l'attenzione e abbiamo lanciato il questionario che si trova sul sito Interspac.eu dove si può rispondere alle domande su questo. Oggi è l'ultimo giorno, il sondaggio scade alle 23. Sta andando molto bene. Non voglio dare i dati, verranno dati domani. È andato molto bene».