InterSpac, i soci diventano 56: ecco altri 4 ingressi, da Altobelli a Savino

Sono 4 le personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 52 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto InterSpac

“Ho partecipato al sondaggio e aderito all’iniziativa dell’azionariato popolare perché essere interisti è un’appartenenza artistica”. Così Oliviero Toscani invita a compilare il questionario on line di Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni al progetto, assieme a Spillo Altobelli, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Il sondaggio per manifestare - in via informale - il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare per l’Inter è attivo fino alle 23 di domenica 18 luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1.