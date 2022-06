Gds – Intervista Calhanoglu, l’Inter non ha gradito: potrebbe arrivare una multa

L'intervista rilasciata da Hakan Calhanoglu alla tv digitale Tivibu Spor, ha fatto un po' rumore. Il centrocampista turco ha attaccato Ibrahimovic e ha criticato Simone Inzaghi per i cambi effettuati nel derby di ritorno in campionato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha gradito l’intervista - il giocatore non ha avvisato che l’avrebbe rilasciata - e potrebbe multare il centrocampista.