Repubblica – Investcorp, prima del Milan era l’Inter l’obiettivo: il dietrofront per…

Il retroscena svelato dal quotidiano sull'interessamento del fondo del Bahrein per la società nerazzurra

È sempre derby, è sempre Inter-Milan , dentro e fuori dal campo. Nel giorno in cui si decide lo scudetto negli ultimi 90 minuti, con il verdetto che arriverà proprio al fotofinish, il quotidiano Repubblica svela un retroscena legato alle due società meneghina.

Il fondo del Bahrein Investcorp, che nelle ultime ore ha interrotto la trattativa con Elliott per l'acquisizione delle quote del Milan, inizialmente aveva l'Inter come primo obiettivo.