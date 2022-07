Investcorp vuole l’Inter? Una frase tra dirigenti e Goldman Sachs come indizio

"L’ipotesi è emersa in coincidenza con il viaggio a New York di una delegazione dell’Inter, attesa, a fine maggio, al Gala della Serie A ospitato al Metropolitan Museum. A guidare il gruppo era stato il Ceo Alessandro Antonello, accompagnato da altri dirigenti tra cui Luca Danovaro, che si occupa dei ricavi del club, Barbara Biggi, direttrice Global Marketing & Partnership e un rappresentante di Goldman Sachs, tifoso interista. In quei giorni i dirigenti hanno partecipato al Gala e incontrato i membri di un club di tifosi a Little Italy.

Non si sa se ci sono stati incontri nel cuore finanziario, ma testimoni raccontano che nel corso di uno degli eventi pubblici, un membro del gruppo, rispondendo a una domanda, avrebbe commentato: «Chi non compra il Milan, compra l’Inter». Potrebbe essere stata solo una battuta. Investcorp, attraverso il portavoce, Firas El Amine, ha risposto «no comment from us», non commentiamo da parte nostra alla richiesta se confermava o smentiva i rumors. Silenzio da Ares, l’Inter ha preferito non rispondere a una domanda inviata via email", scrive Repubblica.