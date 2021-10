Inter, ieri Inzaghi ha allargato il parco titolari con due preziose alternative

Con un gol per tempo, l’Inter risolve la pratica Empoli, ritrova la vittoria dopo aver racimolato appena un punto in due giornate contro Lazio e Juve

"Con un gol per tempo, l’Inter risolve la pratica Empoli, ritrova la vittoria dopo aver racimolato appena un punto in due giornate contro Lazio e Juve e - in attesa del Napoli - resta in scia del Milan". Apre così il focus di Tuttosport sulla vittoria dell'Inter di ieri sera sul campo dell'Empoli. I nerazzurri hanno finalmente ritrovato il successo, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata dopo diverso tempo. Spiega il quotidiano: "Dopo l’Udinese, sarà derby e lì si capirà se la squadra di Simone Inzaghi può davvero lottare pure quest’anno per lo scudetto.