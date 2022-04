Bologna-Inter, Inzaghi: “Massima fiducia per chi sostituirà Handanovic e Bastoni. Correa…”

Le parole del tecnico nerazzurro prima della sfida contro il Bologna

Senz'altro è per noi una partita importantissima. Che viene in un momento particolare, dopo tante gare giocate, ma sappiamo quanto conta questa partita di recupero.

Abbiamo qualche difficoltà ma le hanno tutti nelle gare ravvicinate. Oltre a Vidal, Caicedo e Gosens, si aggiungono Bastoni e Handanovic che sono qua con noi ma non li potrò impiegare. Hanno avuto dei problemini ma massima fiducia per chi giocherà al loro posto.

Sta bene ed è in un ottimo momento. Al momento in attacco ho abbondanza, posso scegliere. Oggi ho aspettato fino a stamattina per scegliere i titolari perché anche Dzeko e Sanchez stanno benissimo. Ho perso solo Caicedo che spero di recuperare nei prossimi giorni per Udine.