Inter, Inzaghi in sede per attività di marketing. Poi caffé con Zhang e Marotta

Il tecnico ha raggiunto la sede nerazzurra in centro e ha incrociato il presidente insieme ai due ad

Un caffè in centro, zona Inter, per Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro - da quanto riportato da Skysport - è passato dalla sede di via della Liberazione per alcune attività di marketing e ha avuto modo di intrattenersi con il presidente Zhang e con Marotta e Inzaghi, i due ad del club. Un saluto rapido per i vertici nerazzurri che si preparano ad affrontare l'ultima parte della stagione. A partire dalla gara contro la Juventus, prossimo impegno in campionato.