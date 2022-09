Inzaghi: “Farò dei cambi. 8 giocatori diversi in gol? Speriamo la lista si allunghi”

A Inter TV, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato così verso la sfida contro il Viktoria Plzen di domani: “Arriviamo bene alla partita di domani sera, sarà la terza in sei giorni e cambierò alcuni uomini. Indipendentemente da questo sappiamo che sarà impegnativa, ci creeranno problemi perché è una squadra fisica”.

L'Inter ha segnato con 8 giocatori diversi in questo avvio e questo trend si è già visto l'anno scorso: da cosa dipende?

Il Viktoria Plzen sta facendo molto bene in campionato ed è arrivato qui dopo i preliminari: cosa si aspetta dalla gara?

"Bisognerà essere bravi a pareggiare la loro forza fisica perché allo stesso tempo sono anche abili a ripartire bene. Dovremo prepararci, sul campo non abbiamo fatto tantissimo, al video abbiamo visto questa squadra che in questo stadio ha costruito la qualificazione in Champions".