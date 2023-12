Inzaghi a SM: “Vogliamo il primo posto. Qualcosa cambierò, ma sarà sempre un’Inter forte”

"Qualcosa la cambierò, devo ancora vedere i valori dell'allenamenti di oggi, ma qualcosa cambierò. Sarà sempre un'ottima Inter in campo".

"Sarebbe molto importante, per avere sorteggio favorevole ma anche per il prestigio della società. Vogliamo arrivare primi".

"Sono contento di quello che stiamo facendo, coi tifosi c'è una grandissima sinergia ma non solo ion questi ultimi due mesi. Abbiamo gioito e patito qualche delusione, ma siamo sempre andati molto d'accordo".

