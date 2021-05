Sky – Inzaghi ha chiamato Lukaku. Per l’Inter è l’ultimo dei sacrificabili: l’ordine…

Ci sarebbe già stato un primo contatto tra l'allenatore e il belga che è la società nerazzurra vorrebbe trattenere

Eva A. Provenzano

L'ultimo dei cedibili e il primo da chiamare. A Skysport parlano così di Romelu Lukaku e del suo futuro all'Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha chiamato l'attaccante nerazzurro (ha allenato alla Lazio il fratello) per caricarlo e fargli capire che la nuova Inter ruoterà attorno a lui. Nei piani societari è l'ultimo dei big da vendere.

Sembra scontato ma in questi tempi in cui si parla di ridimensionamento, in cui i dirigenti nerazzurri sono chiamati a sentire le offerte per ogni giocatore, è importante sapere quale possa essere il futuro del belga nei pensieri del club.

Si deve rientrare di 120 mln entro giugno 2022. Entro giugno 2021 invece servono circa la metà per far tornare i conti e per questo si parla del sacrificio di Hakimi. Il PSG si avvicinerà agli 80 mln necessari per portarlo via. "È fortissimo - spiega Barzaghi - ma è più vendibile di altri pezzi da novanta".

L'ordine di sacrificabilità

In ordine di sacrificabilità dopo il marocchino ci sono Lautaro, Bastoni, Barella e per ultimo Lukaku che è simbolo della continuità. La società non vuole rinunciarci perché è forte tecnicamente ma anche perché è un leader positivo dentro allo spogliatoio nerazzurro. Inzaghi ripartirà da lui e cercherà di fare con lui il lavoro fatto con Immobile che sotto la sua guida ha segnato tanto. Feeling tra centravanti.

(Fonte: SS24)