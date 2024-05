Come detto, oggi andrà in scena il primo incontro tra Simone Inzaghi e i manager di Oaktree per pianificare le strategie con cui l'Inter si muoverà sul mercato in estate. Scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi insisterà nel chiedere che la quasi totalità dell’attuale gruppo venga confermata e che, soprattutto, non vengano “toccate” le pedine fondamentali. Anche lo scorso anno avanzò la stessa istanza: non gli andò tanto bene, ma sul campo è stato comunque un successo.