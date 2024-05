"L’allenatore vorrebbe delle garanzie sul mercato, nonostante siano già in arrivo l’attaccante Mehdi Taremi e il centrocampista Piotr Zielinski. Decisioni che spetteranno al nuovo presidente, una persona di fiducia del fondo che sarà nominato dal nuovo Cda, per quanto gran parte delle scelte operative, sempre a detta del fondo, saranno comunque lasciate all’attuale amministratore delegato Giuseppe Marotta e al responsabile delle attività aziendali Alessandro Antonello ".

"Saranno queste due figure a dare continuità al processo di crescita del club, tradotto in vittorie in campo e conti definitivamente risanati. Sul tavolo anche il tema stadio e le curiosità sul come sarà affrontato dalla nuova gestione. Il nuovo presidente, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe non vivere a Milano, mantenendo così un assetto simile a quello della gestione Suning".