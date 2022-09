CorSera – Inter, Inzaghi e la citazione della frusta pre-Bayern: cosa c’è dietro

È il giorno dell’esordio in Champions League dell’Inter. Questa sera a San Siro la squadra di Simone Inzaghi ospita il Bayern Monaco, campione di Germania in carica. Ecco quanto evidenziato dal Corriere della Sera verso il match: “Inzaghi approfondisce l’autocritica post Milan (che definisce «una botta»), anche per proteggere il gruppo e cementarlo, ben sapendo che questo doppio snodo è molto delicato, visto che sull’1-1 l’Inter si è sfaldata con Lazio e Milan: «Sappiamo la forza dell’avversario, il girone è molto competitivo, ma questa deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby: dobbiamo lavorare di più, io in primis. Si cerca sempre il colpevole, ma il colpevole è tutta l’Inter. E io sono quello principale, tocca a me sistemare le cose: voglio determinazione e aggressività. I big hanno parlato e io ho visto gli allenamenti che voglio: al di là della frusta conta come si allena il gruppo. Con il Bayern avremo delle difficoltà, dovremo essere bravi da squadra a superarle».