Inter, Inzaghi parla alla squadra: “Non sono piaciuti questi comportamenti”

Prende la parola Inzaghi. Ieri ad Appiano Gentile, l’allenatore dell’Inter ha fatto un discorso alla squadra post-Bologna

“Simone ha pure parlato alla squadra, partendo dalla doverosa consolazione del suo portiere in seconda. Nel dettaglio, ha rinnovato la pubblica fiducia al romeno, ha derubricato l’errore a un normale inciampo e, soprattutto, ha chiesto ai suoi di ritrovare serenità per non aggiungere altri rimpianti da qui alla fine. Vincere le prossime quattro non è negoziabile, indipendentemente dalle disgrazie altrui. Per riuscirci, però, è necessario evitare certe isterie viste a Bologna, che non sono certo piaciute allo staff”, si legge.