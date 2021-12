Inzaghi: “Per come si allenano dovrebbero giocare tutti. In questa Inter Eriksen…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria rotonda contro la Salernitana: "Penso che i ragazzi siano stati bravissimi a fare una partita seria e importante. Sapevamo che bisognava entrare con l'approccio giusto, perché non dovevamo mai far entrare la Salernitana in partita e così è stato sin da subito. Abbiamo avuto un atteggiamento che mi è molto piaciuto. E' motivo di grande orgoglio per l'allenatore, al di là delle scelte e di chi entra c'è una rosa che gioca benissimo a calcio. Purtroppo ne posso coinvolgere di volta in volta solo 11, li vorrei coinvolgere tutti i 22: per come si allenano dovrebbero giocare tutti.