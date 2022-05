Inzaghi: “Coppa Italia meritata. Siamo andati oltre gli obiettivi iniziali”

Anche ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria della Coppa Italia contro la Juve

Anche ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria della Coppa Italia contro la Juve: “Ho fatto un buon allenamento, fortunatamente torno soddisfatto (sorride, ndr). Ho fatto su e giù per la fascia, hai ragione Walter (Zenga, ndr)”.

“Gli obiettivi non confermati, siamo andati oltre. Gli obiettivi erano altri, ma ho grandi calciatori e abbiamo vinto due coppe che mancavano da 10/12 anni. Sono molto soddisfatto per società, calciatori, tifosi. A livello personale in 6 anni ne ho vinti tanti di trofei, è sempre un’emozione grande”.