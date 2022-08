Inter, non solo Gagliardini: Inzaghi travolto dalle critiche per 3 scelte

L’infortunio ancora da valutare con esami strumentali di Romelu Lukaku, ma non solo. Il Giorno fa il punto sul momento di casa Inter dopo il ko contro la Lazio di sabato. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Inzaghi è uscito dalla trasferta romana travolto dalle critiche per alcune scelte (Gagliardini dall’inizio, Dumfries e Lukaku fuori a metà ripresa) e in un calendario infarcito di impegni basta anche un’assenza in un periodo non così lungo a privare l’allenatore per alcune partite del giocatore”, si legge. È il caso, appunto, di Big Rom…