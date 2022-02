Inter, Inzaghi: “Manca l’episodio. Stanchi mentalmente, più preoccupato se non creassimo”

L'allenatore nerazzurro ha parlato del pareggio con il Genoa che è arrivato dopo il pari del Milan con l'Udinese

Eva A. Provenzano

Più di trecento minuti senza gol, 4 gare senza vittorie. Cosa sta succedendo all'Inter di Inzaghi? L'allenatore nerazzurro ha provato a spiegarlo ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa, penultimo in classifica. Queste le parole del tecnico: «Ci è mancato l'episodio. Potevamo approcciarla meglio. Potevamo segnare e poi abbiamo concesso un gol al Genoa. Abbiamo preso misura agli avversari sul campo, dove era difficilissimo giocare. Nel secondo tempo abbiamo creato e avremmo meritato il gol: mi riferisco alla traversa di D'Ambrosio, il tiro di Calhanoglu, quello di Lautaro. In questo momento l'episodio non ci viene a favore, dobbiamo fare di più. Tra Sassuolo e Genoa abbiamo tirato in porta 40 volte e non abbiamo segnato. Siamo ancora il miglior attacco della Serie A. Un momento così. Dobbiamo fare di più».

-Troppa stanchezza? Come vede la squadra?

Un po' di stanchezza mentale perché si accumulano partite, ritiri. Con il Sassuolo abbiamo corso tanto, forse male. Ma fisicamente stiamo bene, si accumula la stanchezza mentale. Sono 4 gare in cui non vinciamo. Eravamo abituati diversamente, lavoreremo e analizzeremo tutto per fare di più.

-Difficoltà fisiologiche, ci sta che manchi brillantezza?

Il Genoa lanciava molto e il campo non permetteva di giocare. Le squadre si allungavano e non era semplicissimo. Abbiamo fatto 14 calci d'angolo a zero, venti tiri in porta. In questo momento manca l'episodio, il gol che eravamo abituati a fare. In tre partite non siamo riusciti, dobbiamo far girare l'episodio nella maniera giusta.

-C'è qualcosa di preciso che la preoccupa più di un'altra?

Abbiamo fatto 40 tiri e zero gol e ti può preoccupare. Stasera difensivamente non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo fatto una fase difensiva buona grazie agli attaccanti che ci hanno aiutato. Il dato in queste due partite è che dobbiamo fare gol e indirizzare l'episodio nel modo giusto. In questo momento dobbiamo fare di più, non basta quanto stiamo facendo.

-C'è qualcosa che non va nelle energie in attacco?

Sarei più preoccupato se non creassimo. Dobbiamo avere più lucidità nell'ultima fase dove prima abbiamo fatto grandissime cose, con il lavoro quotidiano torneremo a farlo.

-Lautaro in panchina?

Sì, normale rotazione. Come per Skriniar. Giochiamo ogni tre giorni e devo essere bravo ad alternare i giocatori.

(fonte: DAZN)