Inzaghi ha già dimostrato di sapere come intervenire. Ma c’è da risolvere questo problema

Come un anno fa, l'Inter è caduta all'Olimpico contro la Lazio. Stesse sensazioni, soprattutto per come è arrivata la sconfitta con la squadra nerazzurra a tratti irriconoscibile. "Inzaghi, comunque, ha già dimostrato l’anno scorso di sapere come intervenire. Proprio dopo una sconfitta con la Lazio, corresse l’impostazione tattica della squadra, alzandone il baricentro e il livello del pressing, in modo da accompagnare un attacco che non aveva elementi in grado di dare la profondità", sottolinea il Corriere dello Sport.