Inzaghi, discorso per lo scudetto: “Toni alti per esprimere questo concetto”

Un discorso alla squadra per il finale di stagione. Lo ha fatto Simone Inzaghi alla sua Inter dopo il pareggio di Torino

Un discorso alla squadra per il finale di stagione. Prima testa al campionato, poi alla semifinale di ritorno col Milan di Coppa Italia e dopo ancora alla Serie A. Senza Champions League, l’Inter potrà allenarsi e riposarsi di più per raggiungere i due obiettivi. Lo ha ribadito anche Simone Inzaghi al gruppo, come svela il Corriere dello Sport.

“Per vincere lo scudetto, Simone Inzaghi dovrà... andare oltre i suoi limiti. Come del resto ha già fatto finora, in una stagione iniziata con l'obiettivo della qualificazione alla Champions complici le cessioni di Lukaku e Hakimi. Per recuperare i 4 punti di distacco dal Milan (pur con una partita in meno), servirà il miglior finale di Serie A della carriera del tecnico di Piacenza, un'impresa complicata ma non impossibile perché il potenziale della rosa dell'Inter attuale è superiore a quello della Lazio che ha guidato per 5 stagioni. Nelle ultime 10 gare di campionato, dunque, errori vietati, un concetto che l'allenatore nerazzurro ha espresso martedì alla ripresa degli allenamenti, alzando il volume della voce. Nell'ultimo mese, ha sottolineato, è stato sprecato tutto il vantaggio accumulato e ha chiesto di tornare a fare quello che la squadra faceva prima. Lui è pronto a metterci del suo e punta... a battere i suoi primati personali. E' l'unico modo per festeggiare la seconda stella”, si legge.