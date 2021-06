Inter, Inzaghi ha le idee chiare: “Ha già fatto due richieste sul mercato”

Il nuovo tecnico nerazzurro sarà oggi a Milano per l'ufficialità e una visita delle strutture: poi ci sarà il mercato

Simone Inzaghi non perde tempo e passa subito alla pratica. Il nuovo tecnico nerazzurro, infatti, sarà oggi a Milano per l'ufficialità e per una visita alle strutture nerazzurre. Poi, spiega il Corriere dello Sport, ci sarà il mercato: "I contatti saranno quotidiani, soprattutto con l'ad Marotta e con il ds Ausilio, con i quali Simone farà il punto anche oggi faccia a faccia sulle trattative in essere. Sa benissimo che, per esigenze di bilancio, prima bisogna cedere (per Hakimi al Psg ancora nessuna accelerazione), ma poi vuole che siano puntellate a dovere soprattutto le fasce dove l'unica certezza è Darmian visto che Perisic ha il contratto in scadenza nel 2022. Idem l'altro croato, Brozovic: due casi da chiarire in fretta".