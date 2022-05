Inter, Inzaghi: “Dybala grandissimo giocatore, domani osservato speciale perché…”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Senz'altro è una partita importantissima, sarà una gara vista in tutto il mondo"

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Senz'altro è una partita importantissima, sarà una gara vista in tutto il mondo: ci teniamo tanto a farla al meglio. Giochiamo contro una squadra fortissima dobbiamo dare il 120% per portare a casa il trofeo. Siamo al 10 maggio con la possibilità di giocarci altri due trofei, dobbiamo fare questi dieci giorni al meglio: domani dovremo fare una gara di corsa e aggressività per portare a casa il secondo trofeo.

Giocarla a campionato finito? Era stato stabilito da tempo, rispettiamo la scelta e domani giochiamo la partita. Pressioni all'Inter? Noi allenatori siamo sempre sotto pressione perché dobbiamo prendere decisioni ogni giorno: domani sarà una partita bellissima in quella che è stata per vent'anni casa mia, sarà emozionante per me. L'attacco? Come sempre, a maggior ragione in una finale, valuterò con calma tutte le decisioni: abbiamo recuperato tutti eccetto Vecino. Anche Bastoni ha fatto il primo giorno, sarà da valutare. Dybala? E' un grandissimo giocatore ma è della Juventus e domani sarà un osservato speciale perché ha grande qualità".