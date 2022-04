Inter, ecco cosa ha detto Inzaghi alla squadra nello spogliatoio dello Stadium. “E Zhang…”

Simone Inzaghi si è complimentato con i suoi ragazzi e ha messo in evidenza un concetto emblematico dopo il successo con la Juventus

"Con il filo di voce che gli è rimasto, Simone Inzaghi si è complimentato con i suoi ragazzi e ha messo in evidenza il concetto che più gli stava a cuore. «Questa vittoria è una tappa fondamentale». Ad ascoltarlo nello spogliatoio c’era pure Steven Zhang , sceso per complimentarsi con la squadra e “tirato dentro” nella festa da Samir Handanovic". Apre così l'articolo di Tuttosport che racconta l'euforia in casa Inter dopo la vittoria contro la Juventus. Il tecnico piacentino si sta giocando lo Scudetto e vuole crederci fino in fondo, tanto che il successo di Torino potrebbe riaccendere una squadra che, nell'ultimo mese e mezzo, aveva collezionato 7 punti in 7 partite.

"Oggi Inzaghi si gioca il primo scudetto in carriera. In quest’ottica vanno lette le dichiarazioni spiazzanti per onestà, rilasciate a caldo dopo la vittoria a Torino: «Ho un contratto che la società mi ha chiesto di prolungare, io però ho chiesto di aspettare perché bisogna valutare i risultati: in tal senso i contratti valgono ciò che valgono. Sette mesi di ottimo lavoro sono stati offuscati da tre pareggi con Genoa, Torino e Fiorentina, ma sento la fiducia di tutti». Per Inzaghi sarebbe stato facile prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2023 a Supercoppa ancora calda, però la sua scelta - inappuntabile per onestà intellettuale - è stata motivata anche dalla volontà di restare focalizzati totalmente sui due traguardi per cui l’Inter è ancora in piena corsa", spiega Tuttosport.