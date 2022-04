Inter, dopo la Juve Zhang negli spogliatoi: che festa! E Steven cambia piano

Il presidente ha apprezzato tantissimo la voglia di lottare in una notte in cui davvero contava solo il risultato

Grande festa ieri negli spogliatoi dell'Allianz Stadium, con l'Inter che ha espugnato il campo dei rivali della Juventus rimettendosi prepotentemente in corsa per lo scudetto. E, come racconta La Gazzetta dello Sport , anche il presidente Steven Zhang ha voluto partecipare ai festeggiamenti: "Zhang scende insieme ai dirigenti per congratularsi con i giocatori e viene accerchiato dal gruppo festante. Il più scatenato è capitan Handanovic, ma non scherzano neppure Ranocchia, D’Ambrosio, Bastoni e Calhanoglu. Tutti lo strattonano, lo tirano per i vestiti, lo costringono a saltare. Steven è stranito ma non si sottrae di certo. Abbracci anche con Inzaghi, tecnico che Steven apprezza da tempo per diversi motivi. I due condividono lo stesso modo di vedere il calcio. Il presidente ama un gioco propositivo e spettacolare, quindi i primi mesi col nuovo tecnico lo hanno incantato.

L’andare a sfidare a viso aperto Real e Liverpool in casa loro non ha prezzo per Steven. E ieri si è aggiunto pure l’orgoglio di una vittoria pesantissima, ottenuta con altre armi, dal cuore all’orgoglio. Il presidente ha apprezzato tantissimo la voglia di lottare in una notte in cui davvero contava solo il risultato. Vedere l’Inter imporsi sputando sangue è stato un completamento di qualcosa costruito da Suning negli ultimi anni. A questo si aggiunge la stima per la persona Inzaghi, mai fuori dalle righe e classico uomo azienda. Quando è tornato a Milano in gennaio - mancava dal giugno scorso -, sembrava dovesse restare per un mesetto. Dopo febbraio, è finito anche marzo e il presidente sta facendo di tutto per fermarsi sino a fine stagione per fare sentire la propria presenza alla squadra nella rincorsa verso la seconda stella".