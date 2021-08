Inzaghi: “Bellissima accoglienza a San Siro. Subito aggressivi, ci godiamo l’esordio”

Buona la prima. Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria dell’Inter contro il Genoa: “I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, subito aggressivi. Come...

Buona la prima. Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria dell'Inter contro il Genoa: "I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, subito aggressivi. Come c'eravamo detti in questi ultimi giorni. Abbiamo vinto una partita importantissima, volevamo partire con il piede giusto. Già da domani incominceremo a pensare alla partita del venerdì. Ritrovare il pubblico? Già arrivare allo stadio con tutti i tifosi che saltavano festanti è stata un'emozione incredibile. Nell'ultimo anno e mezzo non è stato bello giocare negli stadi vuoti. Qui a San Siro è stato bellissimo. Una bellissima accoglienza per me e per la mia squadra. La posizione di Calhanoglu? Penso che all'occorrenza lo possa fare come lo ha fatto Sensi. Sono due giocatori di grandissima qualità che alzano il livello tattico della squadra. Hanno fatto bene tutti e due. Devono continuare così sapendo che stiamo aspettando anche il rientro dei nostri attaccanti importanti. Siamo molto soddisfatti e ci godiamo questo esordio".