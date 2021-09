Inzaghi: “Skriniar? Grande gara di tutti. E’ destino dell’Inter fare 0-0 qui”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Avevo chiesto di non subire gol, era importante: è destino dell'Inter negli ultimi anni fare 0-0 qui a Kiev"

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue dichiarazioni: "Di occasioni ne abbiamo avute tante: quando non si vince non bisogna perderla perché abbiamo trovato un avversario di valore che ha tanta qualità, che palleggia e che ha creato problemi. Abbiamo preparato la gara in un giorno e mezzo, ci portiamo via il pareggio e vedremo le prossime. Skriniar? Tutti hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati tutti e hanno fatto quello che volevo: abbiamo purtroppo trovato la traversa e un gran portiere. Avevo chiesto di non subire gol, era importante: è destino dell'Inter negli ultimi anni fare 0-0 qui a Kiev. La gara di ritorno sarà decisiva, però prima ci aspetta il doppio incontro con lo Sheriff".